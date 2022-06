Amber Heard "de coração partido" e "desapontada" depois de condenada por difamação contra Depp

Amber Heard está "de coração partido" e "desapontada" após a decisão do Supremo Tribunal em Fairfax, Virginia, Estados Unidos da América, que declarou a atriz como culpada de difamação contra o ex-marido Johny Depp esta quarta-feira. A ex-mulher do ator foi condenada a pagar uma indemnização de 14 milhões de euros, reduzida pela juíza para 9,8 milhões de euros (já que os danos punitivos ultrapassavem os 350 mil dólares, tecto limite para a compensação neste tipo de casos na Virginia, onde decorreu o julgamento).



Num comunicado publicado por Heard após o veredito do júri composto por sete pessoas, Heard referiu estar "de coração partido uma vez que a quantidade de provas ainda não foram suficientes para fazer frente ao poder desproporcionado e à influência do ex-marido", acrescentando que acredita "que os advogados de Johnny conseguiram que o júri ignorasse a questão chave da Liberdade de Expressão e ignorasse provas tão concludentes que ganhámos no Reino Unido".







Na leitura do veredicto, esta quarta-feira o júri considerou que, relativamente aos artigos publicados por Amber Heard em alguns meios de comunicação, Depp conseguiu provar difamação, "provou que foi Amber Heard", que era "falso" o que foi publicado, que os artigos tinham "implicações difamatórias", e que ficou "provado que Amber heard atuou com malícia".



Amber Heard terá agora que pagar 15 milhões de dólares (14 milhões de euros) ao ex-marido, enquanto este também foi condenado a uma indemnização de 2 milhões de dólares (1,9 milhões de euros), também por difamação à atriz com quem esteve casado.