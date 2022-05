Na sua intervenção em tribunal, onde se senta no banco dos réus após ser acusada de difamação por Johnny Depp, Amber Heard revelou que foi traída no dia seguinte ao casamento.

"Encontrei o iPad aberto. Ele estava a enviar uma mensagem a alguém quando se deixou dormir. Vi que era com a mulher com quem se envolveu no início do nosso relacionamento, reconheci o nome", começou por recordar, entre lágrimas.