A atriz Amber Heard anunciou, esta segunda-feira, que chegou a um acordo com o ex-marido - o ator Johnny Depp -, a quem vai pagar um milhão de euros e que não vai recorrer depois de ter perdido o processo por difamação, no passado mês de junho. Heard disse que "perdeu a fé no sistema jurídico norte-americano".O comunicado foi feito através de uma publicação na rede social Instagram em que a atriz explicou que chegou à decisão após "muita ponderação" e que "nunca escolheu o que aconteceu". "Defendi a minha verdade e, ao fazê-lo, a vida que eu tinha foi destruída", acrescentou.A longa batalha legal é já um dos casos mais mediáticos de Hollywood e termina agora em acordo entre os advogados do casal para que a companhia de seguros de Heard pague a Depp um milhão de euros."Agora tenho, finalmente, uma oportunidade de me emancipar de algo que tentei deixar há mais de seis anos e em termos com os quais posso concordar", referiu a atriz na publicação. Head concluiu o comunicado reforçando que a decisão não é uma admissão de culpa.