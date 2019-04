Ambulância perto de casa de Meghan e Harry levanta suspeitas do nascimento do bebé real

Entusiasmo entre os fãs da família real aumenta de dia para dia.

O entusiasmo entre os fãs da família real britânica pelo nascimento do novo bebé real, fruto da relação entre Meghan e Harry, cresce de dia para dia.



A duquesa de Sussex está cada vez mais perto do parto e, por isso, não é de estranhar que uma ambulância avistada perto da casa onde vivem os duques tenham deixado os fãs em alvoroço.



O veículo de emergência médica esteve parado perto da casa durante várias horas o que levou os fãs a suspeitar que Meghan pudesse ter entrado em trabalho de parto.



Porém tudo não passou de um falso alarme. A ambulância encontrava-se em treino e parou em frente a uma loja apenas para os estudantes comprarem almoço que trabalham naquela zona.



A existência de um helicóptero a sobrevoar aquela área dilatou também as suspeitas.

Meghan e Harry mantêm os principais detalhes do nascimento em segredo, alegando que querem celebrar o momento em privado.