Fanny Rodrigues parece já ter esquecido o futebolista João Almeida, o pai do seu filho Diego, do qual confirmou estar separada em setembro passado. A apresentadora do ‘Somos Portugal’ (TVI) tem sido vista na companhia de Jorge Frade, operador de câmara da estação de Queluz de Baixo e um dos melhores amigos de Cristina Ferreira, com quem costuma ir passar férias, avança a ‘TV Guia’ desta semana.Leia a notícia completa no Vidas