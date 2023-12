"Demorei para conseguir falar sobre o que sinto": David Carreira lança música em homenagem à irmã

"Tudo o que eu não te consegui dizer e o que queria poder falar agora está aqui. Não poder dizer adeus, não poder falar contigo uma última vez, só tive força para fazê-lo através da música. Espero que estejas orgulhosa desta tua canção, amo-te Sara.



Leia também “Não preciso que se lembrem de mim, mas sim da minha filha”: Mãe de Sara Carreira continua a fazer luto "Demorei para conseguir falar sobre o que sinto e a única maneira que encontrei para me expressar foi através desta música", escreveu David nas redes sociais enquanto divulgava o novo êxito."Tudo o que eu não te consegui dizer e o que queria poder falar agora está aqui. Não poder dizer adeus, não poder falar contigo uma última vez, só tive força para fazê-lo através da música. Espero que estejas orgulhosa desta tua canção, amo-te Sara.

David Carreira lançou, na sexta-feira, uma música em homenagem à irmã Sara Carreira, que perdeu a vida num acidente de viação com 21 anos.A canção "Borboleta", a que o cantor se como a mais especial que já escreveu, aborda o processo de luto e recuperação após a tragédia.A música já conta com mais de 67 mil visualizações no YouTube e vai ser apresentada na gala da Associação Sara Carreira este domingo.