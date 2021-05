O Sporting soltou o rugido do leão, após 19 anos de jejum. Os festejos começaram no relvado do estádio José Alvalade, em Lisboa, após a vitória (1-0) diante do Boavista, com os jogadores em total histeria. Após a consagração com a taça, os responsáveis pelo brilharete dos leões receberam as famílias em campo e trocaram abraços e beijos, festejando assim a conquista. Esta foi uma situaç...