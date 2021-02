"Amor eterno": Tony Carreira recorda a filha Sara com fotografia do clã em palco

View this post on Instagram A post shared by Tony Carreira (@tonycarreiraoficial)

Tony Carreira recordou esta segunda-feira a filha mais nova, Sara Carreira, que morreu a 5 de dezembro do ano passado, vítima de um acidente de viação da A1, em Santarém, uma tragédia que destroçou a família e deixou Portugal de coração apertado e lágrimas nos olhos."Amor Eterno", escreveu o artista, de 57 anos, numa fotografia publicada no Instagram que mostra o cantor com os três filhos, Sara, Mickael e David.O clã vive dias negros desde a morte da jovem cantora e contam-se várias homenagens feitas pelo clã à 'benjamim' da família. Ainda este fim de semana, durante um concerto online, David Carreira recordou a irmã mais nova, com os olhos mareados e a voz embargada.