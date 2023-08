Ana Guiomar, de 34 anos, deu um salto a Vilamoura, Algarve, sem o companheiro Diogo Valsassina, que estava no Festival Paredes de Coura, no Norte do País. A atriz foi até ao Sul do País para ver o concerto dos D’ZRT.



O CM surpreendeu a Aida de ‘Festa é Festa’, da TVI, na companhia de uma amiga, na água e nas espreguiçadeiras da concessão de uma unidade hoteleira.









