Ana Lúcia Matos esteve, no passado fim de semana, na festa do Ski Náutico, na barragem de Montargil, em Ponte de Sor. A ex-apresentadora levou os dois filhos, Alice e William, e esteve com outras caras conhecidas, como Pedro e Ana Reis - e as filhas Carlota e Matilde -, o modelo Ricardo Guedes, e a atriz Sylvie Dias - que se fez acompanhar do filho Afonso.









