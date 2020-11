Considerada uma das mulheres mais sensuais do País, Ana Malhoa tem também sido acusada de exagerar nas cirurgias estéticas que fez ao longo da carreira para melhorar a sua imagem. No entanto, a artista de 41 anos faz tabu do assunto. Quando questionada a responder sobre se tinha feito “alguma intervenção plástica que não se veja”, no programa ‘À Cara Podre’, da RFM, Ana Malhoa apontou para o peito.