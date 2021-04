Ana Moura despediu-se esta quinta-feira do irmão, Bruno Moura Pereira, que perdeu a vida na sequência de um despiste no último sábado.As cerimónias fúnebres do empresário decorreram durante a manhã e a tarde na Igreja de Santo António do Estoril, em Cascais. A família manteve-se sempre no interior do espaço, onde recebeu as condolências dos amigos mais chegados e alguns elementos do grupo de motards ao qual Bruno pertencia.