Ana Moura está grávida do primeiro filho. A fadista decidiu mostrá-lo ao Mundo através de um vídeo gravado num espetáculo que decorreu no Multiusos de Guimarães, no qual exibe uma proeminente barriga. A cantora estará já a cumprir o quinto ou sexto mês de gestação. O pai continua no anonimato. As reações ao vídeo não se fizeram esperar, com muitos colegas de profissão e do mundo das artes a reagirem à notícia, entre eles Vhils, Sara Correia, Pedro Mafama, Jessica Athayde, Ana Bacalhau, Aldina Duarte, Capicua ou Luciana Abreu.