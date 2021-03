Aos 41 anos, Ana Moura enfrenta uma das fases mais dolorosas da sua vida com a morte do irmão, Bruno Moura Pereira, dois anos mais velho, vítima de um fatídico despiste de moto, no último sábado, em Foros de Valverde, perto de Coruche, numa curva perigosa onde são frequentes os acidentes rodoviários. A fadista foi informada ao final do dia que o irmão não tinha resistido aos ferimentos e que a morte tinha sido declarada ainda no ...