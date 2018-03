Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ana Rita Clara termina casamento

Apresentadora está “desiludida” com o pai do filho.

01:30

Depois de ter sido noticiado que o casamento de Ana Rita Clara estava a passar por uma grave crise, o CM sabe que a apresentadora já colocou um ponto final na união de mais de três anos com o dentista Hugo Madeira e que os dois já estão a viver em casas separadas.



"A decisão partiu da Ana Rita", coontou uma fonte, acrescentando que a apresentadora "está desiludida" com o pai do seu filho, Caetano.



"Ela está muito triste com todo este desfecho, mas para já prefere não falar sobre o que aconteceu", acrescentou.



Recorde–se que os dois deram o nó no verão de 2014 numa cerimónia em Formentera.