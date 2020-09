Descontrolado e fora de si, André Filipe protagonizou momentos tensos no ‘Big Brother’, lançando o pânico entre os concorrentes do reality show. Na madrugada da última quarta-feira, o jovem, de 25 anos, natural do Barreiro, grafitou paredes, deu pontapés aos muros, partiu espelhos, arrancou tomadas elétricas e atirou cadeiras e um extintor para a piscina, em momentos que culminaram com a sua expulsão do programa.