"Tenho saudades das mulheres a sério": André Ventura ataca Carolina Deslandes

Carolina Deslandes anunciou na terça-feira que se prepara para dar mais dois concertos nos Coliseus de Lisboa e do Porto, nos dias 21 e 22 de janeiro de 2022.



O líder do Chega, André Ventura, não gostou da novidade e criticou a cantora através da rede social Twitter escrevendo que sentia "saudades das mulheres a sério, à antiga".





É o que eu tenho dito : o panorama cultural está a degradar - se a olhos vistos. Tenho saudades das mulheres a sério, à antiga. Que espetáculo que davam!https://t.co/3GvndUbh0g — André Ventura (@AndreCVentura) September 21, 2021

A cantora decidiu responder às críticas com uma publicação no Instagram, onde garante ter a certeza que André Ventura não gosta dela e pede para que pessoas homofóbicas, racistas, xenófobas e "tudo o que for dessa família" não vão aos seus concertos.





