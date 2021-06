Há muito que Andreia Filipa Nunes estava insatisfeita com a sua imagem. Depois de há cerca de um ano ter sofrido um grave acidente de automóvel, a modelo, ex-mulher do futebolista português Ivan Cavaleiro, ficou com uma deformação nos implantes de silicone, que devido ao embate acabaram por ficar desiguais.“Uma das próteses ficou deslocada devido à pressão do cinto”, começou por contar a jovem, acrescentando ...