Já é uma tradição! O diretor de Programas da SIC, e a mulher, Andreia Rodrigues, apresentadora do mesmo canal; Rúben Amorim, treinador do Sporting, e a mulher, Maria João; Hugo Viana, diretor-desportivo dos leões, e a mulher, Raquel; Nuno Gomes, ex-jogador e dirigente do Benfica, a mulher, Patrícia, e o irmão, Tiago, começaram nos últimos anos a ter uma “cimeira anual a sul”, como lhe chamou Daniel Oliveira.









