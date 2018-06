Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira radiantes com Alice

Casal dá boas vindas à primeira filha.

A felicidade chegou à família de Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira. O casal foi pai pela primeira vez e mostrou estar a viver dias de ternura. Nas redes sociais, os apresentadores fizeram questão de partilhar o momento em que conheceram a pequena Alice. "Já nascemos", escreveram ambos na legenda.Os pais babados não conseguiram esconder o amor e o orgulho com o momento que estavam a viver, pouco antes de terem levado a filha para casa. "É um amor para a vida toda", escreveu Andreia Rodrigues.Recorde-se que há poucas semanas, o casal esteve na XXIII Gala dos Globos de Ouro e mostrou-se bastante tranquilo com a chegada da primeira filha em comum. "Não estou nada preocupada, estou muito bem. Não há pais nem filhos iguais, por isso só depois de ser mãe é que sei como vai ser", referiu nessa altura.O casal oficializou o amor a 24 de junho de 2017 no Hotel Palácio de Seteais, em Sintra, numa festa privada.