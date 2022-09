Andreia Rodrigues em "choque" com morte de agricultor

Depois de ter sido revelada a morte de um dos agricultores, José Coutinho, de 67 anos, na nova edição de ‘Quem Quer Namorar Com o Agricultor?’ (SIC), a apresentadora do formato, Andreia Rodrigues, quebrou o silêncio sobre a dura perda. "O José. Impossível não nos lembrarmos do sorriso com que nos recebeu a todos, o sorriso e a alegria com que abraçou esta experiência e a vontade que sempre teve de a viver. O José mostrou-nos que não há validade nem idade para nos apaixonarmos", começou por escrever a anfitriã sobre o agricultor que "queria voltar a amar"."A cada visita eu era recebida com um ramo de flores, um sorriso e um enorme carinho", relatou, confessando o "choque" e tristeza ao receber a notícia da morte do agricultor, vítima de um ataque cardíaco fulminante. Também Daniel Oliveira, diretor de programas da SIC, falou sobre a perda que abalou toda a equipa. "Ficámos todos em choque quando soubemos, sobretudo porque o senhor José tornou-se numa espécie de avô de todos os agricultores, de toda a equipa", disse, prometendo homenagear o agricultor no primeiro episódio do programa que estreia domingo.