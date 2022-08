Andrew Garfield levou à letra a preparação para a personagem a que deu vida no filme ‘Silêncio’, de 2016, um jesuíta português do século XVII. Agora, no podcast ‘WTF with Marc Maron’, o artista de 39 anos revela que esteve sem ter relações sexuais e sem comer. “Todos os dias exercia um monte de práticas espirituais. Criei novos rituais, fiquei em celibato durante seis meses e fiz muito jejum”, contou, com entusiasmo.





