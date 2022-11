Eduardo, mais conhecido por DJ Eddie Ferrer, morreu este sábado, aos 42 anos. O filho de Zulmira Ferreira e enteado do treinador Jesualdo Ferreira não resistiu a um aneurisma.



Eddie Ferrer saiu de Lisboa, na quinta-feira, 10 de novembro, com destino ao Qatar, onde ia atuar em celebrações relacionadas com o Mundial de futebol.









