Angélica Jordão desesperada ao perder cinzas da filha em assalto a carro em Gaia

Angélica Anderson Jordão, cunhada do cantor Diogo Piçarra, é o rosto da dor e do desespero. Depois de enfrentar a morte da filha às 23 semanas de gestação, a ex-concorrente do reality show ‘A Quinta’ (TVI) ficou sem a urna que guardava as cinzas da bebé durante um assalto.





"Por favor, acabaram de assaltar o carro, as cinzas da minha filha estavam lá. Por favor, não me façam isto, eu só quero as cinzas da minha filha. Fiquem com o resto. Por favor, eu ofereço recompensa", prometeu num apelo angustiante que publicou ao final da tarde de sábado na rede social Instagram.