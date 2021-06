Angélico Vieira morreu há 10 anos. Artista sofreu brutal acidente de viação na A1

Esta segunda-feira, faz dez anos que o cantor e ator Angélico Vieira morreu, no Hospital de Santo António, no Porto. Três dias antes, o artista sofreu um brutal acidente de viação quando seguia na A1, sentido Porto-Lisboa.

O cantor seguia com três amigos num carro de alta cilindrada quando se despistou após o rebentamento de um dos pneus da viatura.

Recorde-se que no local, um dos passageiros morreu atropelado por outro veículo, após ser projetado do carro, e uma jovem, à época com 17 anos, sofreu, tal como Angélico, ferimentos muito graves. Apenas uma pessoa saiu ilesa do acidente - o único ocupante que trazia cinto de segurança.

Em novembro de 2019 foram decretados dois anos de pena suspensa para o dono do carro onde seguia o artista.

Recorde Angélico Vieira.