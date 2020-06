Angélico Vieira morreu há 9 anos após brutal acidente de viação

Faz este domingo nove anos que o ator e músico Angélico Vieira não resistiu aos ferimentos muito graves, provocados pelo violento acidente que sofreu três dias antes, na A1, sentido Porto-Lisboa.O cantor aos 28 anos, no Hospital de Santo António, no Porto.O artista seguia com mais três amigos a bordo de um carro de alta celindrada quando se despistou após o rebentamento de um dos pneus da viatura.Um dos passageiros morreu atropelado por outro veículo, depois de ter sido projectado do carro, e uma jovem, de 17 anos, sofreu, tal como Angélico, ferimentos muito graves. Apenas uma pessoa saiu ilesa do acidente - o único ocupante que trazia cinto de segurança.O ano passado, em novembro de 2019, foi decretadopara o dono do carro onde seguia Angélico Vieira no dia do acidente mortal.Recorde