Atriz reaparece publicamente após ter sido divulgado que pesava apenas 34 quilos.

Por Patrícia Correia Branco | 01:30

Depois de a revista ‘Star’ ter avançado que Angelina Jolie pesava apenas 34 quilos e que estava "à beira do colapso", conforme revelou uma fonte, agora é a vez do jornal ‘Daily Mail’ publicar as primeiras fotos da atriz, desde que foi revelado publicamente - mais uma vez - o seu excessivo estado de magreza.