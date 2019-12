Ângelo Rodrigues cada vez mais próximo da ex-namorada

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Afastaram-se quando Ângelo Rodrigues teve alta hospitalar e, na altura, sem disfarçar o mal-estar, Carolina Fernandes embarcou para uma viagem com amigas a Cuba.Mas agora, o ator, de 32 anos, voltar a estar mais próximo da ex-namorada, com quem voltou a interagir nas redes sociais. "Passou-se qualquer coisa porque a Carolina esteve sempre ao lado do Ângelo quando ele esteve internado e ia visitá-lo com frequência e depois, quando ele teve alta, ... < br />