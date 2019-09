"Ângelo Rodrigues está ao meu lado neste projeto": Iva Domingues deixa mensagem ao ator

no Hospital Garcia de Orta, em Almada, desde dia 26 de agosto.

O novo programa de Iva Domingues no canal 11, "Virar o jogo", vai contar com participação do seu ex-namorado Ângelo Rodrigues. A apresentadora decidiu fazer uma publicação no Instagram onde revelou pormenores sobre as gravações do programa ao lado do ator que está atualmente a recuperar da infeção causada pelas injeções de testosterona."O Ângelo Rodrigues está ao meu lado neste projeto desde o início e por isso participa nas primeiras gravações. Como é público o Ângelo está no hospital a recuperar de um problema de saúde e é com o conhecimento e a autorização dele que estes programas vão ser transmitidos", começou por dizer.A apresentadora concluiu a publicação desejando a recuperação do ator: "Aqui no Canal 11 estamos todos a torcer pelo Ângelo e desejamos-lhe uma recuperação serena. Ângelo, terás sempre aqui a tua equipa e vais virar o jogo, connosco sempre do teu lado", concluiu.De recordar que Ângelo Rodrigues correu risco de vida no final do mês de agosto após entrar em choque sético devido a injeções de testosterona. O ator está agora a recuperar e já foi submetido a uma cirurgia plástica para reconstrução da perna esquerda.Ângelo está internado