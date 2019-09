Recorde que Ângelo Rodrigues corria risco de vida desde que, no passado dia 22 de agosto, deu entrada nas Urgências do Hospital Garcia de Orta com uma infeção na nádega, que começou por se alastrar para a perna e que se desenrolou para uma infeção generalizada.

Ao longo dos últimos dias, as melhorias têm sido notórias, com o ator a passar a comer pela própria mão e a registar análises mais favoráveis. No entanto, a tristeza marca os dias do ator, que já começou a realizou tratamentos em câmara hiperbárica.



Devido ao seu estado apático e depressivo, Ângelo Rodrigues teve de receber apoio psicológico assim que saiu do coma induzido.

O ator Ângelo Rodrigues não corre risco de amputação da perna e está fora de perigo. A informação foi confirmada esta quinta-feira aopela agência do galã da SIC.Até ao momento, Ângelo Rodrigues foi submetido a quatro intervenções cirúrgicas, seguidas de tratamento em câmara hiperbárica.