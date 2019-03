Anitta assume ter beijado Neymar

A cantora brasileira quebrou o silêncio e assumiu que beijou o craque. "Estou solteira, não devo nada a ninguém".

Acabou de falar que tem um vídeo meu pegando o mano Ney e eu queria dizer que deve ter mesmo, gente. Capaz de ter mesmo. Não só ele, mas metade do camarote, deve ser uns 50%. Eu falei isso, se fosse para botar uma lista das pessoas que eu beijei, ia ter que fazer uma Bíblia, para caber todos os nomes. Porém, terminar a noite eu terminei só eu e os meus cachorros", disse a artista, num vídeo publicado nas redes sociais.

Depois de terem sido divulgadas imagens comprometedoras de Anitta e Neymar, em que alegadamente surgem a trocar um beijo apaixonado nos festejos do Carnaval, no Rio de Janeiro, a cantora brasileira já reagiu.Anitta confirmou que se envolveu com o jogador de futebol Neymar mas ao que parece não foi o único. "