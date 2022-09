Anitta critica Rock in Rio: "Não piso o palco neste festival nunca mais"

A cantora brasileira Anitta recorreu, esta segunda-feira, à rede social twitter, para explicar a experiência que teve no Rock in Rio e demonstrou o seu desagrado para com o tratamento dado aos cantores de funk (género músical que surgiu entre comunidades afro-americanas e que mistura vários estilos). A artista garantiu ainda que não pretende pisar mais os palcos do festival.





Meu amore... eu JAMAIS mandaria indireta para nenhuma pessoa do funk. Se você acompanhasse meu trabalho veria eu dizendo em entrevista que só fui ao RIR em portugal pq sei que os portugueses estavam esperando há muito tempo e ficariam chateados se eu nao fosse. Eu não piso neste — Anitta (@Anitta) September 12, 2022

festival nunca mais. Só se um dia eles resolverem dar aos artistas que falam português o mesmo respeito que dão aos estrangeiros. Pergunte aos mais corajosos como são tratados quem é do Brasil e como é tratado quem é de fora. É como se estivessem fazendo um grande favor por — Anitta (@Anitta) September 12, 2022

Anitta aproveitou ainda o momento para dizer que o funk continua a ser desprezado.



"O funk só estava lá pq foi obrigado a ser engolido pelo festival... e eu sei bem de pertinho como. A reputação do festival com a indignação do povo se não tivesse funk não ia ser nada legal...", afirmou a artista.

De recordar, que a cantora pisou o palco Mundo, do festival Rock in Rio Lisboa, a 26 de junho. Numa edição com lotação esgotada e que contou com as atuações de HMB, Jason Derulo e Post Malone.