"Está tudo ok": Anitta esclarece fãs sobre estado de saúde

"Sentia-me bem e achava que algumas coisas que não estava a conseguir a fazer era devido ao excesso de trabalho e que ia recuperar ao repor as horas de sono", recordou, garantindo que fez vários exames depois disso.



"Estou fora de risco, está tudo ok comigo. O que está a acontecer é que estou a prevenir para não voltar para um ciclo em que está tudo mal. Embora os resultados estivessem bons não fui prudente e quis regressar logo ao trabalho", concluiu.



A cantora revelou, durante um evento que foi diagnosticada com o virus de epstein-barr, conhecido como a doença do beijo ou mononucleose infecciosa. O vírus é transmitido através de contacto com a saliva de pessoas infetadas.



A cantora brasileira Anitta esclareceu os fãs nas redes sociais após, esta quarta-feira, a assessoria de imprensa da cantora ter informado o público que Anitta não ia atuar num evento em Fortaleza, no estado do Ceará."Eu não ia falar no assunto, mas como sou figura pública e senti-me invadida por dizerem que criei um atestado médico para não ir a um compromisso [evento Farofa da Gkay]", começou por dizer.A cantora explica que tencionava ir ao Evarest onde ia gravar um documentário e que estava a preparar-se fisicamente no Estados Unidos.