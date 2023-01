Anitta a praticar sexo oral na rua? Calma, que é apenas “um projeto audiovisual” e não há nada fora das calças! É tudo a fingir, garantem fontes próximas da cantora brasileira, de 29 anos.



Este sábado, as redes sociais foram ao rubro quando começou a circular o vídeo em que, aparentemente, a artista se entregava a esta prática sexual nas ruas de Tijuquinha, na zona Oeste do Rio de Janeiro, com um homem em tronco nu.









Ver comentários