Anitta internada pela segunda vez em apenas uma semana em São Paulo

Farofa da GKAY, em Fortaleza, no Brasil.









"A pedido dos seus médicos, a cantora foi internada em São Paulo, o que inviabilizou sua presença hoje [quarta-feira] em Fortaleza. Anitta cumprirá com seus demais compromissos após a sua alta, prevista para amanhã [quinta-feira]", informou a assessoria de imprensa da cantora na rede social Instagram.





A rainha do funk tinha sido a primeira artista a ser anunciada no evento, que começou esta segunda-feira, dia 5 de dezembro, no estado do Ceará, avança o G1.



Também na semana passada, a artista brasileira foi internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Na altura a cantora recorreu às redes sociais e tranquilizou os fãs: "Tá tudo bem , gente... tudo certo. Já já eu volto pra casa. Amanhã tem show. Tudo certo e segue o baile".



Já este sábado, a cantora revelou, durante um evento que foi diagnosticada com o virus de epstein-barr, conhecido como a doença do beijo ou mononucleose infecciosa. O vírus é transmitido através de contacto com a saliva de pessoas infetadas.

A artista brasileira Anitta foi novamente internada esta quarta-feira, em São Paulo, no Brasil. Este é o segundo internamento da artista em apenas uma semana. A cantora viu-se obrigada a cancelar o concerto no evento