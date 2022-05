Anitta passou horas a conversar com DiCaprio sobre eleições brasileiras na Met Gala

Numa série de tweets, a cantora brasileira Anitta contou aos seguidores que conversou com Leonardo DiCaprio sobre as eleições brasileiras durante a Met Gala, nos Estados Unidos.

Então eu conto... ontem eu passei horassss com o @LeoDiCaprio falando sobre a importância dos jovens tirarem seu título de eleitor. Esta na reta final. Vocês sabiam que ele sabe mais sobre a importância da nossa floresta Amazônica do que o presidente do Brasil? Pois sabe — Anitta (@Anitta) May 3, 2022

A cantora compareceu ao famoso baile do Museu Metropolitano de Arte, em Nova Iorque, pela segunda vez e foi na after party que a conversa com o ator e ativista teve lugar. Nos tweets, Anitta revela que DiCaprio mostra interesse e preocupação com as eleições brasileiras e com a possível destruição da floresta da Amazónia.

"Vocês sabiam que ele sabe mais sobre a importância da nossa floresta Amazônica do que o presidente do Brasil?", escreve a cantora sobre Leonardo.

Acaba essa série de tweets com um pedido aos seguidores brasileiros: "Vambora, você, eu e Leonardo DiCaprio salvar esse país?".

No entanto, Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, não tardou a responder à cantora.

- Fico feliz que tenha falado com um ator de Hollywood, @Anitta, é o sonho de todo adolescente. Eu converso com milhares de brasileiros todos os dias. Não são famosos, mas são a bússola para nossas decisões, pois ninguém defende e sabe mais sobre o Brasil do que seu próprio povo. pic.twitter.com/PDfRuXIe95 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 4, 2022

O presidente, numa série de tweets com um tom irónico, diz que ficou feliz por a cantora ter falado "com um ator de Hollywood, (…), é o sonho de todo adolescente". Mas que "ninguém defende e sabe mais sobre o Brasil do que seu próprio povo" em relação à floresta e às próprias eleições brasileiras e votos por parte dos jovens.

Em abril, Leonardo Dicaprio já se tinha manifestado nas redes sociais sobre os votos dos jovens e a necessidade de tirarem o título de eleitor, como reportou o Correio da Manhã.