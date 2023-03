Anitta, a cantora brasileira que tem conquistado fãs em todo o mundo, vai participar na sétima temporada de "Elite", na Netflix.

"Uma garota do Rio que você já deve conhecer... está prestes a fazer uma entrada em Las Encinas. Anitta está se juntando ao elenco Élite", disse no Intagram.



A série retrata a vida e as aventuras de um grupo de estudantes no colégio Las Ensinas.