Anitta, de 24 anos, colocou à venda a sua mansão no Rio de Janeiro por cerca de 2,3 milhões de euros. O imóvel de luxo, situado num condomínio privado na Barra da Tijuca, era muito conhecido pelas festas de arromba cheias de celebridades que a cantora costuma dar e cujas imagens partilha nas redes sociais.





A parte exterior tem uma piscina aquecida, churrasqueira, um spa particular e um amplo jardim, cenário das muitas festas, nas quais chegava a juntar mais de 300 pessoas.





No interior, o imóvel de 620 m2 dispõe de quatro suítes, sala de jantar, sala de estar, sauna, closet, jardim interior e o também famoso ‘quarto do sexo’, equipado com vários brinquedos eróticos. A casa de sonho da ‘poderosa’ é também decorada a rigor: há uma parede de quase sete metros com imagens de Marilyn Monroe, Rolling Stones, Frida Kahlo, Madonna e, claro, de Anitta.