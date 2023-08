Após quatro anos de interregno, o desfile dos ‘anjos’ da Victoria’s Secret vai voltar neste outono, mas não é disso que toda a gente anda a falar. Uma entrevista dada pelas modelos Jasmine Tookes e Josephine Skriver – que já foram ‘anjos’ – a um podcast surpreendeu muita gente, pois as beldades admitiram ter pouco a ver com as mulheres que desfilavam na passarela.









Ver comentários