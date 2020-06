Antes e depois: quando o tempo é carrasco da beleza

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Seja por uma vida de excessos, por questões genéticas, por cirurgias mal feitas ou simplesmente por causa da implacável força da gravidade, os anos não passam por todos da mesma forma, com uns a fazerem a travessia do tempo melhor do que outros. Nada haverá de pior, no entanto, do que envelhecer mal aos olhos de todos, o que acontece com a generalidade das figuras públicas sujeitas que estão a padrões de beleza que vão perdendo ...