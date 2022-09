Depois de uma tarde de trabalho com os animais, António Coragem, o agricultor da Várzea de Meruje, deitou-se a descansar e foi surpreendido pelo atrevimento de Filipa Dias. A concorrente de ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’, da SIC, deitou-se a seu lado e começou a fazer-lhe carícias no braço, perguntando se estava a causar cócegas.



António negou, e começaram a conversar, até que ele se afastou abruptamente. Mais tarde, Filipa confessou que gosta de “provocar e ser provocada”, admitindo que “é uma mulher espontânea e atrevida”, mas que António “não tem pedalada”.