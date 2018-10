António Cordeiro doente sem trabalho nem dinheiro

Ator sofre de Paralisia Supranuclear Progressiva, uma doença degenerativa que não tem cura.

Por João Bénard Garcia | 01:30

e avão apoiar as iniciativas solidárias que visam angariar fundos para ajudar o ator António Cordeiro, que há alguns meses foi diagnosticado com uma Paralisia Supranuclear Progressiva (PSP), uma doença degenerativa e sem cura. Um jantar solidário reunirá amigos dia 26 de outubro, pelas 20h00, no salão dos Bombeiros Voluntários de Sul e Sueste, no Parque Empresarial da Quimiparque, no Barreiro; e a 2 de novembro será a vez de artistas consagrados darem um concerto na Casa da Cultura da Quimiparque, pelas 20h00. Todas as informações estão disponíveis na página de Facebook ‘Solidariedade António Cordeiro’.