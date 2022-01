António Costa e Rui Rio: Política na intimidade e os segredos dos candidatos

Marcas da infância, ídolos inesperados, paixões clubísticas, grandes amores por pessoas e bichos. Quando o pano corre no palco da política, de tudo isto é feita a vida privada dos candidatos dos partidos com assento parlamentar às próximas eleições legislativas, no dia 30.António Costa: o ‘babush’Apesar da origem goesa e francesa por parte de pai - Orlando da Costa, publicitário, escritor e militante do Partido Comunista -, António Costa (atual primeiro-ministro e candidato pelo PS) partilha o local de nascimento com a esmagadora maioria dos lisboetas: São Sebastião da Pedreira.