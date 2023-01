Após operação ao joelho que a deixou sem poder andar, Oprah celebra fim de caminhada de 16 quilometros

View this post on Instagram A post shared by Oprah (@oprah)







Oprah Winfrey terminou em 2022 uma longa caminhada de 16 quilometros. A apresentadora relatou este domingo a expedição nas redes sociais, a que apelidou como "caminhada da gratidão", refere o jornal The New York Post.Nos vídeos partilhados no Instagram, Oprah está com um fato de treino cor-de-rosa a subir uma montanha. A caminhada aconteceu um ano após da cirurgia no joelho a ter deixado temporariamente imóvel."Há um ano foi operada ao joelho. Não conseguia andar. Agora sou um anúncio para joelhos novos. Deus é bom", escreveu.Quando chegou ao topo da montanha, a bilionária falou sobre a realização que sentia. "É simplesmente incrível. Não dá para descrever o quão pacífico e imóvel o topo de uma montanha é", disse."Consegui chegar à meta. Sou profundamente grata e realizada", explicou pela a apresentadora pela sua recuperação fisíca.A apresentadora partilhou ainda um piquenique que fez durante após concluir a caminhada de 16 quilometros. "Adoro pão", contava aos amigos enquanto partilhavam o banquete.Na publicação deixou uma mensagem de votos de bom 2023 para os fãs."Ao caminhar para este novo ano. Quer esteja a caminhar numa montanha real ou apenas a enfrentar um problema, lembre-se de ver até onde chegou e não até onde ainda tem de ir. Feliz 2023", escreveu na rede social.