Apreendida a coleção de carros milionária de Andrew Tate

A coleção de carros do Andrew Tate, avaliada em cerca de cinco milhões de euros, foi apreendida esta quarta-feira pelas autoridades romenas. O ex-pugilista, de 36 anos, está a ser investigado pela suspeita de tráfico humano,Algumas das propriedades do ex-pugilista também foram apreendidas.O irmão de Andrew Tate também está a ser acusado pelos mesmos crimes. Ambos são suspeitos de formar um grupo criminoso que forçava raparigas a participar em vídeos pornográficos.Os suspeitos já tinham sido interrogados em abril do ano passado, depois da polícia romena encontrar duas raparigas que alegavam estar presas contra a sua vontade na casa de Andrew Tate. Na altura, o ex-pugilista e o irmão saíram em liberdade.Em dezembro, Tate fez uma publicação para provocar a ativista climática Greta Thunberg na qual evidenciava o estilo de vida ostensivo. Confessou que tinha 33 carros. A publicação rapidamente tornou-se viral. A ativista climática Greta Thunberg respondeu esta quinta-feira à provocação do ex-pugilista Andrew Tate. "Envia-me um e-mail para pénispequeno@arranjaumavida.com", escreveu a jovem sueca na rede social Twitter. O ex-pugilista afirma-se "abertamente machista" e faz publicações frequentes no Twitter com comentários misóginos e de incentivo ao ódio. Já chegou mesmo a ser banido da rede social devido às suas intervenções.