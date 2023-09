Apresentador Jorge Gabriel está em “negação” com o divórcio

Jorge Gabriel, de 55 anos, e Filipa Gameiro, de 47, assinaram os papéis no início de setembro deste ano, mas os dois estão a lidar de forma muito diferente com a separação.No programa ‘Noite das Estrelas’, da CMTV, o comentador Adriano Silva Martins deu alguns detalhes sobre a situação. “Estive a falar com uma pessoa que conhece bem o casal, e o Jorge, dizem-me, está completamente em negação. Refere-se à Filipa desta forma: ‘é a minha mulher, é a minha mulher’. Ele está em negação e não fala do tema com as pessoas que lhe são mais próximas”, partilhou o comentador que falou ainda sobre a postura de Filipa Gameiro. “A Filipa está pronta para seguir viagem, sente-se livre para abrir novos horizontes na sua vida”, rematou.