"Apresento-vos a minha dupla": Daniela Melchior partilha momentos das gravações de "Velocidade Furiosa 10"

A atriz portuguesa de 25 anos, Daniela Melchior, recorreu à rede social Instagram para dar a conhecer a "dupla" que a substitui em determinadas cenas no filme "Velocidade Furiosa 10".



"Mais uma semana. Apresento-vos a minha dupla, Morgane", escreveu a atriz numa publicação, numa pausa de trabalho divertida.





aos cinemas no início de 2023.

Daniela Melchior integra o elenco do último filme da saga "Velocidade Furiosa" que deve chegarA atriz portuguesa já foi também confirmada no elenco do filme 'Guardiões da Galáxia: Volume 3' depois de já ter brilhado em 'O Esquadrão Suicida' em 2021.