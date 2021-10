Separada do internacional português Rúben Dias, com quem vivia em Manchester, April Ivy está de regresso a Lisboa e aproveitou para jantar com uma das melhores amigas, Bárbara Bandeira, que também terminou recentemente a relação que mantinha com Kasha, dos D.A.M.A.O encontro das duas jovens cantoras, que se apoiam neste momento de mudanças nas suas vidas pessoais, decorreu num restaurante do chef Olivier da Costa, no centro de Lisboa.