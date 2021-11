April Ivy, de 22 anos, está a viver uma fase feliz a nível pessoal e profissional. Quem o garante é a própria. Após o fim da relação com Rúben Dias, com quem manteve um namoro de três anos, está agora focada nas suas conquistas profissionais. “Estou muito muito bem. Estou numa altura de carreira especial porque criei a minha música e sinto que finalmente estou no caminho certo”, diz ao CM a cantora, que garante que vai apresentar novos projetos ainda este ano.