April Ivy, de 22 anos, não pára de surpreender e, a par do trabalho desenvolvido na música, tem-se afirmado cada vez mais como influenciadora digital. Esta semana revelou uma novidade: fez uma parceria com uma marca de roupas de praia nacional e desenvolveu um biquíni com o seu próprio nome.



“Fizeram-me o convite para terem um biquíni meu, chamado April, e eu fiz uma sessão fotográfica na semana passada”, começou por contar nas ‘histórias’ do Instagram.









